天主教会性侵丑闻 11名法国主教被控性暴力

（法新社法国露德7日电） 天主教教会高层机构今天宣布，11名前任或现职法国主教被控性暴力，包括1位自白在30多年前侵犯未成年少女的枢机主教。

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法国主教团会议主席穆兰-博福尔（Eric de Moulins-Beaufort）告诉记者，长期在波尔多（Bordeaux）地区担任主教、2016年获教宗方济各（Pope Francis）册封为枢机主教的李卡尔（Jean-Pierre Ricard），坦承曾对1名14岁女孩做出「应受谴责」的行为。

穆兰-博福尔念出李卡尔写给法国主教团会议的信，信中写道：「35年前，当我还是神父时，我对1名14岁女孩做出了应受谴责的行为。」

李卡尔表示，之后他向该名女性请求原谅：「我的行为无疑对那个人造成了严重和长远的后果。」

穆兰-博福尔表示，听到现年78岁的李卡尔这样公开自白，主教团「大为震惊」。

东北城市汉斯（Reims）总主教穆兰-博福尔说，所有被控者都将面临起诉或教会处分，

法国主教们正在法国西南部的露德（Lourdes）举行秋季会议，预定针对神职人员遭到的性犯罪指控，讨论改善沟通和透明度的方法。

去年调查报告发现，自1950年代起，天主教会普遍存在未成年者遭到神父、执事和教会非神职人员性侵的情形。

调查发现，过去70年共有21万6000名未成年者遭到神职人员性侵，若把针对天主教学校教师等非神职人员的指控算进去，这数字更攀升至33万人。

© 2022 AFP