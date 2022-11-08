就算共和党赢得期中选举 白宫：美仍力挺乌克兰

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（中央社华盛顿7日法新电）就算对国家支出感到忧心的共和党赢得期中选举，白宫今天表示，美国对乌克兰战争行动的支持仍「坚定不移」。

法新社报导，白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告诉记者：「我们有信心，美国的支持将坚定不移、不会动摇。」

她表示，总统拜登「致力以两党都认同的方式来支持乌克兰，就如他一向所为」。

美国将于11月8日举行期中选举，若共和党拿下联邦众议院，众院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）可望成为议长。他最近警告，若共和党握有权力，乌克兰将不再获得「空白支票」。

尽管亲近前总统川普的极右翼国会议员发出批评声浪，共和党仍有许多人支持乌克兰抵抗俄罗斯入侵的战争。

部分受川普影响的共和党人抨击美国政府支出大笔资金援助乌克兰，包括5月批准的400亿美元，以及拜登要求追加的112亿美元。

但参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）矢言要做得比拜登更多，例如加速提供射程更远的各式武器等。川普执政时期的副总统彭斯（Mike Pence）最近也直接将炮火对准那些批评提供武器给乌克兰的人。

© 2022 AFP