推特蓝勾勾帐号将用户名改为「马斯克」 陆续遭停权

（法新社洛杉矶7日电） 通过身分验证的推特帐号可获蓝勾勾标记。推特新执行长马斯克上任后，部分热门蓝勾勾帐号把用户名称改成他的名字，测试他对言论自由的承诺，这些帐号随即陆续遭到停权。 法新社报导，美国喜剧演员凯西葛里芬（Kathy Griffin）的帐号也在被停权之列，她拥有200万名追踪者。

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曾声称「绝对支持言论自由」的马斯克（Elon Musk）昨天推文说，推特（Twitter）用户若在没有明确表示为「模仿」的情况下冒充他人，将被永久停权。

帐号@h3h3productions把用户名称改成马斯克，虽有注明是「模仿」帐号，但仍被停权。

用户@jephjacques把显示名称改成马斯克，并发布一连串推文，讽刺马斯克在推特事必躬亲的做法，例如：「嘿！大家可以暂停一下不要推文吗？我来不及自己审核（内容）。」这个帐号有超过8万人追踪，不久就被停权。

有人在推特发文称凯西葛里芬的帐号被停权，马斯克本人还回覆推文，导致外界更倾向相信他亲自参与决策，以封禁那些把他当攻击目标的帐号。

凯西葛里芬在帐号被停权后，改用已故母亲的帐号发文。对此马斯克还开玩笑说：「其实她是因为假冒一名喜剧演员而遭停权。」

帐号@TipItMaggieG把用户名称改成马斯克，并推文表示：「是说…这个笑话是偷来的，你这混蛋。大家张贴这个笑话已经好几小时了，没创意的家伙。听好，拜托加油努力经营这间公司，它曾经意义非凡。」

还有其他用户以「#放过凯西葛里芬」（#FreeKathy）的标签参与这场风波，包括电影「星际大战」（Star Wars）演员马克．哈米尔（Mark Hamill）等人。

马斯克上月底以440亿美元价格完成收购推特，迄今尚未详述营利计画。

他目前采取的行动包括裁掉全球半数员工，并宣布蓝勾勾认证服务不再免费，改为每月收费8美元。

他今天还谈到美国期中选举，呼吁「思想独立的选民」票投给共和党。他说：「共享权力可抑制两党最糟糕的滥权行为，所以我建议投票让共和党控制国会，因为总统（拜登）是民主党籍。」

© 2022 AFP