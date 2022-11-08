播报艾米尼之死抗议潮 英两记者遭伊朗死亡威胁

（法新社伦敦7日电） 总部位于英国伦敦的媒体公司Volant Media今天表示，旗下波斯语独立频道的两名英裔伊朗籍记者，接到来自伊朗革命卫队的「可信」死亡威胁。

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法新社报导，Volant Media在声明中说，旗下「伊朗国际电视台」（Iran International TV）频道的两名记者收到「来自（伊朗）伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）的死亡威胁」，并称这是企图压制独立媒体的「危险升级」。

Volant Media发言人说：「这些对英国记者的威胁，是有国家在背后撑腰。」

他又说，伊朗革命卫队「要让英国新闻自由噤声，这种行为是不被允许的」。

库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被指违反伊朗严格的女性着装规定，而遭宗教警察逮捕，之后在拘押期间死亡，此事引发社会众怒，在伊朗掀起抗议潮。伊朗国际电视台频道持续报导伊朗的反政府示威。

Volant Media说，两名记者从伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）收到了正式通知，警告他们及其家人的生命受到可信威胁。警方也已通知其他记者。

伦敦都会区警察局回覆法新社询问时表示：「对于任何特定个人的安全保护问题，我们不发表评论。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP