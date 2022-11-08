泽伦斯基吁美国保持团结

（法新社基辅8日电） 决定美国国会控制权的期中选举今天登场，选后美国对乌克兰的支持仍在未定之天，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼吁美国保持团结。

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泽伦斯基在获颁美国自由奖章（US Liberty Medal）的预录致词中说：「我呼吁你们跟现在一样，坚定不移地保持团结，直到我们都听到梦寐以求重要字眼的那一天…直到我们听见终于恢复和平。民主政体不应在通往胜利的路途中停下脚步。」

美国总统拜登（Joe Biden）是军援和金援乌克兰抵抗莫斯科侵略的重要盟友。拜登呼吁选民支持民主党的参众议员候选人，若输掉两院掌控权，拜登将成为跛鸭，美国能否继续坚定支持基辅也出现疑问。

泽伦斯基表示：「跟任何民主社会一样，乌克兰人民对生命和政治抱持不同观点，好比前几年，我们自觉分裂，争论着我们是否能有团结的时候。」

「不过，当俄罗斯决定摧毁我们的自由、把乌克兰从地表抹除，我们立刻团结起来并维持至今。」

美国国会5月在跨党派支持下，承诺提供乌克兰400亿美元。乌克兰国防部长昨天在基辅收到更多防空系统后向美方致谢。

© 2022 AFP