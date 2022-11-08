瑞典总理赴安卡拉会艾尔段 争取支持北约入会案

（法新社伊斯坦堡8日电） 瑞典总理克里斯特森定于今天在安卡拉与土耳其总统艾尔段会谈，盼透过最高层磋商，致力说服土耳其放弃反对瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）。

广告 继续浏览后续

俄罗斯侵略乌克兰后，瑞典和芬兰放弃军事不结盟的长期政策，于5月间申请加入北约。但是土耳其指控这两个北欧国家，尤其瑞典，沦为非法库德族激进分子的避风港，因而拖延关于它们入会案的批准。安卡拉将库德族激进分子视为「恐怖分子」。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）说服俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）停止阻挠乌克兰谷物出口，这为明年寻求连任的他助长声势。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）上周亲自前往安卡拉代为说项，寻求助瑞、芬两国一臂之力。他说：「是欢迎芬兰和瑞典成为北约正式会员的时候了，他们加入将使我们联盟更强大，让我们人民更安全。」

史托腾柏格强调，瑞典和芬兰已于6月同意作出包括解决土耳其所要求的驱逐或引渡「恐怖主义嫌犯」等让步，两国「已经向土耳其表达同意这么做」。

在克里斯特森（Ulf Kristersson）领导的新右翼政府于10月上台后，艾尔段曾对双方就入会案进行会谈取得进展表示欢迎，但是他4日重申，除非瑞典和芬兰采行必要「作为」，否则土耳其国会不会正式批准两国入会申请。这是艾尔段一个月内第3度重申此事。

土耳其指控瑞典对库德工人党（PKK）和叙利亚境内库德族民兵团体人民保卫军（YPG）过于宽容。

安卡拉认为YPG是PKK在叙利亚的分支。PKK寻求建立独立的库德族国家，逾30年来在土耳其部分地区进行浴血叛乱，被土耳其、美国和欧洲联盟（EU）认定为恐怖组织。

但是美国为首军事联盟在叙利亚打击激进圣战团体伊斯兰国（IS）时，并肩作战的YPG起关键作用。

瑞典过去曾对YPG及其政治派系库德民主联盟党（PYD）表达过支持，但克里斯特森政府看起来有意疏远对方。

瑞典外交部长比尔史特龙（Tobias Billstrom）5日表示：「这些组织和列在欧盟恐怖组织名单中的库德工人党过从甚密。」

尽管斯德哥尔摩当局改变立场，一些分析师认为，土耳其总统和国会大选定明年6月才举行，两国入会案可能因此拖延。 西班牙马德里卡罗斯三世大学（University Carlos III）欧洲地缘政治教授托伊古尔（Ilke Toygur）预测：「土耳其那边会在它认为最佳时机才出牌，批准入会案。」

她告诉法新社：「我认为此刻压力会升高，但我感觉北约内很多国家已经假定此一扩张案明年才会发生，也许甚至是明年下半年。」

「外界普遍认为土耳其也试图协商其他东西，可能是F-16战斗机，也可能是与俄罗斯的整体关系。」

一名欧洲外交消息人士说：「艾尔段是否会认为瑞典已有作足善意的迹象，因此宣布胜利符合他的政治和军事利益？或者，他是否认为坚持当前作法有利于自己连任之路，这还有待观察。」

但是这位消息人士同时表示，土耳其国会于明年6月大选前就批准两国入会案，仍然有其「合理可能性」。

© 2022 AFP