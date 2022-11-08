称年轻女性过度饮酒致出生率低 波兰执政党党魁挨轰

（法新社华沙7日电） 波兰执政党「法律正义党」（PiS）党魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）声称年轻女性过度饮酒是造成这个欧盟成员国出生率低迷的罪魁祸首，此言一出引发众怒。

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卡臣斯基周末提出这项具争议的主张后，反对派政治人物、女性名人和其他人纷纷跳出来谴责他脱离现实、重男轻女，痛斥他胡说八道。73岁的卡臣斯基至今未婚且膝下无子。

卡臣斯基5日表示：「如果我们持续看见这种情况，也就是在25岁之前，年轻女性的饮酒量与同龄男性一样多，那就不会有孩子了。」

「男人对酒精成瘾，平均要酗酒20年…而女人只要两年。」

卡臣斯基还说，他不赞成女性很年轻就生孩子，因为「她们必须成熟到足以胜任母亲的角色」。

「但是，如果她在25岁前不断饮酒，我在这里开个玩笑，这对出生率来说不是好兆头。」

左派国会议员舒林－维尔格斯（Joanna Scheuring-Wielgus）将这番言论斥为「胡扯」，抨击他是「重男轻女的老家伙」。

她今天对记者说：「我们当然可以一笑置之，把它做成迷因，但这是一件严肃且悲惨的事情。」

中间派反对党公民联盟（Civic Coalition）议员鲁柏诺尔（Katarzyna Lubnauer）斥责卡臣斯基「脱离现实」，批评他的言论是「侮辱女性的无稽之谈」。

波兰足球明星前锋莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）的妻子也在社群媒体Instagram说：「够了。当我看到政治人物不公平地指责女性，而非意识到真正的问题所在，让我很生气。」

批评者认为，波兰女性犹豫是否生育下一代，是出于对经济的考量及对法律正义党提出的堕胎限制感到恐惧。

舒林－维尔格斯说：「在法律正义党政府执政下，波兰社会充斥反家庭和反女性氛围。」

官方统计数据显示，波兰平均每名女性生育略多于1.3个孩子；这个数字低于欧盟平均水准和世代更新的门槛。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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