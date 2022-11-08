美国期中选举登场 选民歧见深但强调投票重要性

（法新社亚特兰大8日电） 美国期中选举8日登场，选民在移民、堕胎等各种议题上的歧见仍深，但他们之中很多人都认为美国民主令人担忧，共识就是必须投票。

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期中选举将决定国会控制权的归属，无论是怀疑选举公正性的共和党人，或是担心对手不承认选举结果的民主党人，政治倾向不同的美国公民纷纷发声表达对未来的忧虑。

法新社访问了全国各地选民，请他们谈谈对这场选举的看法。

● 美国民主现况

期中选举的投票率一向很低，但这次全国各地的选民都呼吁大家去投票。

乔治亚州首府亚特兰大的24岁学生欧苏瓦古（Luke Osuagwu）说：「我要强调去投票、去投票、去投票。」

来自纽约的摄影师坎普（Marisha Camp）也有同样的想法。她在总统拜登的助选活动开始之前说：「我很担心投票率。我认为大家应该更警醒一点。」

这次参选的候选人中，有许多认同前总统川普所谓2020年大选被窃、选举充斥舞弊说法的共和党人。分析师也警告可能出现选举相关暴力。

同样来到拜登助选场合的社会运动人士卓肯（Guy Djoken）说，让他有共鸣的是「我们快要输掉的民主」。

从喀麦隆移民至美国的卓肯表示，他的家乡让他知道一个没有民主的地方会变成什么样子，「如果我们输掉（民主），就不剩什么了」。

在亚利桑那州，56岁的梅葛里奥（Michelle Meglio）说，她上周提早投了票，很担心选举不公正。

51岁的亚利桑那州州立大学员工艾里斯（Shana Ellis）则称她「完全信任」选举程序，并谴责那些在州内投票箱周围巡逻的武装分子。

亚利桑那州凤凰城的法律系学生史玛特（Benjamin Smart）为了保护民主，甘愿违背自己反对堕胎的理念，他认为，拒绝承认选举结果是大事，不能随便指控，所以他不会投票给共和党人。

他说，他不认为实际发生暴力的可能性很高，但趋势是朝这个方向发展，有些人动辄威胁他人，令人忧心，「我不希望事情发展到真的必须担心这种情况的地步」。

● 堕胎

美国最高法院今年稍早推翻了堕胎权受宪法保障的裁定，数州开始限制或禁止堕胎，生育权因此成了许多选民最关注的议题之一。

有些人认为这是一个行动的机会。大学生基洛斯（Meron Kiros）在亚特兰大告诉记者：「我想现在对乔治亚州来说，是一个限制堕胎的好机会。」

也有一些人感到不安。同样就读大学的温契（Amy Winch）说：「我们的身体自主陷入困境…尤其是在乔治亚州。」

● 移民

71岁的德州麦卡伦（McAllen）居民卡布拉尔（Francisco Cabral）表示，民主党「破坏了移民制度」，无证移民正从美墨边境「无声地入侵」美国。

但一样住在麦卡伦的家庭主妇伊诺霍萨（Romelia Hinojosa）认为，「只要移民行事正当又遵守美国法律」，就应该受到欢迎。

● 川普

这次期中选举的竞选活动笼罩在川普的影子里，但他迄今尚未正式宣布是否于2024年再度角逐总统大位。

前述参加拜登助选活动的摄影师坎普说：「川普一定会再选，毫无疑问。」

38岁、在凤凰城担任行政助理的艾萨克（Matthew Isaac）表示：「我希望川普再次出马。我觉得民主党人会使出一切手段阻止他参选。民主党已成了菁英政党…他们代表的是那些待在华厦和象牙塔里、永远不见人影、不在乎底层群众的人。」

在俄亥俄州参加川普助选活动的布朗（Debbie Brown）表达了她对川普的明确支持，她说：「他做得很棒，他让美国伟大，所有经济表现都很好，我们需要他重掌大权。」

© 2022 AFP