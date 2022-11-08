美国期中选举 逾4200万人提前投票比2018年多

（法新社华盛顿7日电） 佛罗里达大学（Florida University）「美国选举计画」（US Elections Project）今天统计，已有4200多万人在8日期中选举前提前投票，人数超越2018年的选举。

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这次期中选举将选出美国联邦众议院全部435席、联邦参议院100席中的35席及36州州长，并且包含州级议员、州务卿及州检察长等选举。

美国50州大多允许选民提前投票，可亲自到场或透过邮寄。2020年总统大选正值COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情高峰，让邮寄投票变得普及化。

根据「美国选举计画」统计，截至今天，已有超过1930万人提前亲自投票，2270万人邮寄投票，共计4203万人提前投票。

「美国选举计画」人员表示，2018年期中选举截至同一时间点，有3910万人提前投票。

共和党籍议员已在几个选情恐陷胶着的州对提前投票提出技术性异议。

例如在宾州，州最高法院裁定，若邮寄选票的信封上没有写明日期，则不能计入有效票，这项决定可能会影响数以千计选票。

在威斯康辛州，不在籍投票必须在见证人面前密封信封，但如果见证人地址不完整，选票即可被视为无效票。

© 2022 AFP