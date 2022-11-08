美控暗中供应俄罗斯军火炮弹 北韩驳毫无根据

（法新社首尔8日电） 北韩中央通信社（KCNA）报导，北韩当局今天指出，美国声称平壤当局正在提供火炮弹药给俄罗斯，用以投入乌克兰战事的说法「毫无根据」。

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北韩上周进行一连串包括一枚洲际弹道飞弹在内的武器测试后，朝鲜半岛紧张情势升高，美国与南韩也执行两国历来规模最大的空军演习。

美国和南韩警告，北韩近来一再发射飞弹，最终可能会进行核试。

北韩今天的声明驳斥白宫国安发言人柯比（John Kirby）上周的说法；柯比表示，北韩提供俄罗斯的弹药是透过运到中东或非洲的货物作为掩护。

据官媒北韩中央通信社，北韩国防省军事对外事务局副局长透过声明表示：「近来，美国执意散布朝鲜民主主义人民共和国与俄罗斯之间毫无根据的『军火交易谣言』。」朝鲜民主主义人民共和国是北韩的正式国名。

声明指出，北韩将这些「谣言」视为美国「在国际舞台上企图损害北韩形象的行动一环」。

声明还说：「我们再次表明，我们与俄罗斯从未有过『军火交易』，未来也没有这样的计画。」

柯比曾说，美国官员并不清楚俄罗斯是否真的有收到这些弹药，正试着监控这些货运。

柯比2日告诉媒体，美国情报指出，北韩「正暗中向俄罗斯在乌克兰的战争提供大量炮弹，同时试图混淆武器运输的真正目的地，让它们看起来好像要送往中东或北非国家。」

他说，美方认为运送的「大量」炮弹，足以帮助俄罗斯延长这场莫斯科当局今年2月入侵乌克兰时展开的战争，但不足以让俄国在面对获美国和北大西洋公约组织（NATO）盟国补给军火的乌军时占上风。

© 2022 AFP