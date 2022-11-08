美控海地黑帮首脑共谋掳人 悬赏300万美元追缉

（法新社华盛顿7日电） 美国今天就一批涉及绑架美国人的海地帮派首脑公布相关刑事指控，并悬赏高达300万美元（约新台币9600万元）要将他们缉拿归案。

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7名遭美国起诉的海地人中，有3人被控参与2021年发生在海地首都太子港（Port-au-Prince）附近的绑架案，当时有16名基督教传教士及其家属遭绑架，其中5名人质获释，其余人质在被关押两个月后于同年12月逃脱。

法新社报导，29岁的桑裘（Lanmo Sanjou）、近30岁的史蒂芬生（Jermaine Stephenson）和36岁的殷诺森（Vitel'homme Innocent）被控共谋劫持人质。

桑裘和史蒂芬生据称是海地帮派400 Mawozo的首脑，而殷诺森据称是Kraze Barye帮派老大。

美国司法部各悬赏100万美元要缉拿这3人，据信3人目前人在海地境内。

美方今天也宣布对另外4名海地帮派老大提出指控，因为他们在海地绑架另外5名美国公民；受害者在支付赎金后获释。

美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）透过声明指出：「今天公布的指控是在提醒，当犯罪分子以美国公民为目标下手时，FBI有能力在海外将他们追拿到案。」

联合国安理会上个月一致通过一套制裁办法，针对恐吓民众的海地帮派祭出制裁。（译者：纪锦玲）

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