美期中选举前夕 拜登吁票投民主党

（法新社马里兰州鲍伊7日电） 美国总统拜登今天在期中选举前夕为民主党最后催票，他表示，要捍卫民主，就要击败前总统川普所属的共和党。

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共和党人被看好至少能拿下国会的部分控制权，川普今晚在造势大会上也暗示2024年打算再战白宫之际，民主党人已做好最坏打算。

拜登在巴尔的摩（Baltimore）附近的鲍伊（Bowie）一所非裔学生为主的大学内告诉热情支持者：「我们的人生将被所发生的事所形塑，我们深知我国民主正受到威胁，我们知道这是捍卫民主的时刻。」

他告诉民主党支持者：「权力掌握在你们手中，投票吧，出去投票。」

另一方面，尽管因从白宫带出最高机密文件并试图推翻2020年大选结果而面临刑事调查，川普现在正趁着期中选举来巩固他作为共和党实质共主和准总统候选人的地位。 他今天在俄亥俄州演说时表示：「如果你们支持美国衰退陨落，就一定、绝对要投给激进左派的疯子。」

「假如你们想阻止国家被破坏，明天就一定要投给共和党。」

拜登在巴尔的摩的演说结语试着保持乐观，但今天稍早他和同党人士谈话时，坦承保住国会的梦想现在已是「非常高的期望」。

© 2022 AFP