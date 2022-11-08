美「威力球」头奖连40��终落加州 独得彩金651亿

（法新社华盛顿8日电） 美国乐透「威力球」（Powerball）连40��，在延后开奖近10个小时后今晨再度开奖，头奖彩券由加州一人购得，彩金金额高达20.4亿美元（约新台币651.5556亿元），创世界史上最高奖额。

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获奖乐透在洛杉矶东北方艾塔迪那（Altadena）的Joe's Service Center彩券行卖出，中头奖机率是2.922亿分之1，奖额打破2016年的15.86亿美元纪录，当时由3人分得。

威力球（Powerball）上次头奖于8月3日在宾州（Pennsylvania）开出后连杠至今，当时宾州一名幸运儿估计抱走2.069亿美元。最新1期开出10-33-41-47-56与威力球号10等六个号码。

上一期奖号5日揭晓时无人中头奖，新一期头奖奖金上看破天荒的19亿美元，由于一些平时不玩彩券的人也想碰碰运气，在全国各地的便利店大排长龙买彩券，头奖奖额实际上已增至20.4亿美元。

法新社稍早报导，最新一期开奖还是无人中头奖，头奖彩金目前已累积至23亿美元（约新台币734.6亿元），使无数美国人怀抱发财希望，但是后来承认报导错误，做出修正。

美国加州彩券局（California Lottery）7日晚间宣布延后开奖，因为他们需要更多时间来完成安全协议验证。

加州彩券局在推特发文称：「威力球有严格的安全要求，48个彩券局全都必须满足相关要求，才能进行开奖。」

威力球乐透在美国50个州中的45州以及哥伦比亚特区、波多黎各和美属维京群岛（US Virgin Islands）发行。

每张威力球彩券价格为2美元，中奖者可选择一次领取，或可选择分29年领取。过往经验显示，多数赢家都会选择一次领取。

头奖得主并不是唯一获得大笔钞票的人，美国税务机关将对彩金课徵约40%的税，州政府及地方政府都想分杯羹。（译者：陈政一）

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