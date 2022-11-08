西班牙10月气温创新高 比均值高摄氏3.6度

（法新社马德里7日电） 西班牙政府今天表示，上月是西班牙1961年开始记录以来最炎热的10月份。专家先前已警告，异常温暖的天气可能显示气候正加速变迁。

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西班牙生态部今天表示，2022年10月均温为摄氏18度，比1981年至2000年10月份的平均气温高出摄氏3.6度。

声明也提到，此前西班牙最温暖的10月出现在2020年和2017年，2020年的10月均温比均值高0.6度，2017年则比正常水准高0.3度。

在经历异常温暖的10月前，西班牙与欧洲许多地区今年夏天反覆出现热浪，不仅助长野火，也恶化旱象。

宜人的10月使西班牙许多地区的户外露台挤满了人，海滩也比往年的10月份更为拥挤。

生态部表示，西国上月也特别干燥，降雨量比10月份正常水准少了68%。

2022年是西班牙有记录以来第4干燥的一年。声明提到，今年1月至10月，该国平均降雨量为355毫米，比正常水准少了26%。

西班牙国家气象局（Aemet）发言人戴康波（Ruben del Campo）上月底告诉法新社，异常高温是过去10年来气候变迁「显着加速」的迹象。

© 2022 AFP