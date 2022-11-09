小岛国家吁向石油公司课税 制定化石燃料不扩散条约

（法新社埃及夏姆锡克8日电） 小岛国家今天在联合国气候峰会上带头呼吁对石油公司赚取的暴利课税，将税金拿来赔偿天灾造成的损失，并敦促制定「不扩散条约」来停止生产化石燃料。

广告 继续浏览后续

开发中国家在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）上敦促设立「损失与损害」（loss and damage）专款，认为绝大多数的温室气体都是富裕国家排放的。

俄罗斯挥军入侵乌克兰后，原油价格一路飙升，石油公司今年的利润达到数百亿美元。

加勒比海国家安地卡及巴布达总理布朗（Gaston Browne）在埃及海滨度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）举行的气候峰会上告诉与会各国领袖：「是时候要求这些企业就这类利润支付全球COP碳税，以作为损失与损害的资金来源。」

代表小岛屿国家联盟（Alliance of Small Island States）发言的布朗说：「他们牟利时，地球正在燃烧。」由于海平面上升加上热带风暴威力增强，39国组成的小岛屿国家联盟中，有许多国家受到生存威胁。

巴贝多总理莫特里（Mia Mottley）昨天呼吁对石油公司课徵10%税金，为损失与损害提供资金，不过德国总理萧兹（Olaf Scholz）跟记者说：「这里不是…研拟财政规则的地方。」

具争议的损失与损害议题在经过激烈磋商后纳入COP27议程。

美国与欧洲联盟（EU）过去迟迟不愿提及这项议题，担心会创造出一个开放式的赔偿制度。

布朗之后跟记者说，中国与印度虽然不被视为已开发国家，但也须为损失与损害提供资金，因为它们分别是全球最大与第3大温室气体排放国。

他说：「中国与印度是主要排放国，排放国必须付费。我不认为有任何国家可以不用缴费。」

他说，他们的目标是「加快」在COP27上对损失与损害专款的讨论，以在下届峰会上设立机制，并在2024年前「真正」上路。

另一个岛国吐瓦鲁宣布响应订立化石燃料不扩散条约的号召，这项倡议寻求停止对全球的煤炭、石油与天然气进行新的投资，并逐步停止生产。

吐瓦鲁总理拿塔诺（Kausea Natano）在声明中说：「暖化的海洋开始一���纪淌晌颐堑耐恋亍５�我们不能任凭我们的梦想因为全球对使用石油、天然气与煤炭成瘾，而被海浪淹没。」

吐瓦鲁的太平洋邻国万那杜，9月成了第一个加入化石燃料不扩散条约的国家。

化石燃料不扩散条约倡议主席柏曼（Tzeporah Berman）说：「万那杜与吐瓦鲁是率先呼吁成立新条约的两个国家，以与巴黎协定（Paris Agreement）配合实施，根据全球碳预算协调石油、天然气与煤炭的产量。」

© 2022 AFP