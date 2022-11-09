川普背书候选人料夺俄州参议员 共和党士气大振

（法新社华盛顿9日电） 美国媒体预测，获前总统川普背书的畅销书「绝望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）预料赢得竞争激烈的俄亥俄州联邦参议院席次，民主党未能成功翻盘。

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共和党人赢得这场选战，并不代表在有100席的参议院增加了1席，因为范斯与对手民主党联邦众议员莱恩（Tim Ryan）是在争夺取代共和党参议员波特曼（Rob Portman）退休后的席次。

不过，这代表民主党人未能在掌控参院至关重要的战场上翻盘。民主与共和两党目前在参议院各占50席，但由于副总统贺锦丽（Kamala Harris）能在票数相同时有决定权，因此参议院是由民主党把持。

而共和党拿下这席后，依旧有望能在期中选举夺下参院。

美国广播公司（ABC）与国家广播公司（NBC）都称范斯可望赢得俄亥俄州的参议院席次，目前开出93%选票，他领先莱恩超过7个百分点。

38岁的范斯在2016年出版他的回忆录「绝望者之歌」，描述他在俄亥俄州的工人阶级城镇密德城（Middletown）的成长经历，着作推出受到全国关注与正面回响。他书中描写的城镇成为美国铁锈带工业衰退的象徵。

范斯是退役军人，后来在加州成为风险资本家。他于去年踏入政坛，因为与川普走得近而赢得党内初选，但他与川普之间的关系令外界摸不着头绪。

川普9月在俄亥俄州的造势活动上揶揄范斯，称范斯太想要他的支持，「一直拍我马屁」。

尽管遭到羞辱，范斯昨天还是欢迎川普回到俄亥俄州，参加选前之夜在岱顿（Dayton）的造势活动。

在倾向共和党的俄亥俄州，范斯对川普的忠诚度让他在与莱恩角逐参议院席次上较具竞争力。莱恩是出身工人阶级的民主党联邦众议员，他一直与总统拜登保持距离。

© 2022 AFP