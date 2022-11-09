抗议人士再对艺术品下手 欲将手黏在安迪沃荷名作

（法新社坎培拉9日电） 抗议气候变迁的运动人士今天再度对艺术品下手，有两人试图把自己的手黏在安迪．沃荷名作「金宝汤罐头」上，但该作品有透明防护层保护。

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澳洲国家艺廊（National Gallery of Australia, NGA）证实，今天早上确实有这起抗议事件，他们已把抗议人士的手与安迪．沃荷（Andy Warhol）名作「金宝汤罐头」（Campbell's Soup Cans）分开。

澳洲国家艺廊表示，这两名抗议人士也对「金宝汤罐头」涂鸦，但痕迹其实是留在防护层上，且已清除，作品没有受损。

澳洲国家艺廊在声明中说：「在国内外都发生类似的情况后，澳洲国家艺廊也发生了一起抗议事件。」

「我们正与澳洲联邦警署（Australian Federal Police）合作，评估此事带来的损失，未来将在适当时机发表声明。」

环保团体「停止补贴化石燃料」（Stop Fossil Fuel Subsidies）今天在声明中承认犯案，并说他们希望澳洲政府停止支持石油、天然气与煤炭产业。

澳洲首都特区（ACT）警方发言人表示，他们今早接获通报，有一起两人涉入的案件，并已做出因应。

发言人说，目前没有人被逮捕，但希望目击议会三角区（Parliamentary Triangle）可疑活动的人，与澳洲首都特区警方联系。

在这次安迪．沃荷的作品遭损坏之前，近期有一连串知名艺术品被破坏。

今年5月，一名男子前往法国巴黎的罗浮宫（The Louvre），把蛋糕抹在于那里展出的名画「蒙娜丽莎」（Mona Lisa）上，因此遭到逮捕，并被送进精神病院。

今年10月，有另两名抗议人士在墨尔本遭逮，因为他们到国立维多利亚美术馆（National Gallery of Victoria），把自己黏在一幅裱框的毕卡索（Pablo Picasso）画作上。

同月稍晚，「拦住石油」（Just Stop Oil）的抗议人士在伦敦国家美术馆（National Gallery），用番茄汤泼洒梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」（Sunflowers）。

© 2022 AFP