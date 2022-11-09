欧洲议会报告：4个欧盟国家非法使用间谍软体

（法新社布鲁塞尔8日电） 欧洲议会今天提交的报告草案显示，至少有4个欧盟国家「非法」使用间谍软体从事监控活动，包括希腊、西班牙、波兰与匈牙利。

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率领撰写报告的荷兰欧洲议会议员英特薇（Sophie in 't Veld）在记者会上说：「欧洲联盟（EU）成员国滥用间谍软体，对整个欧洲大陆的民主构成严峻威胁。」

英特薇说，在民主政体之中，监控民众应属例外而非常规举措。

英特薇说：「不应为了政治目的…或是为了恋栈权位、操纵选举或是为了掩盖贪污而滥用间谍软体。」

她又说，国家政府应「为公民、大众以及非法遭锁定为对象的民众负责」。

愈来愈多证据显示，包括欧盟成员在内的多个国家暗地利用民众手机内安装的间谍软体来监控他们通讯内容，使得这个议题在欧洲议会受到极大重视。

外界大多聚焦飞马（Pegasus）监控软体计画。这个软体由以色列公司NSO集团（NSO Group）开发，出售给全球多个政府。

去年多国记者参与的调查发现，飞马软体被用来对付人权运动人士、政治人物与记者等。

但其他间谍软体也涉入其中。

在欧洲，希腊政府遭控试图透过一款名为「掠夺者」（Predator）的软体来监控反对党领袖。

此案导致希腊情报首长与总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）一名亲密幕僚被迫辞职。希腊记者在认定他们遭间谍软体锁定后，也采取法律行动。

另外在西班牙，当地情报首长因为涉及政府骇入政治人物与加泰隆尼亚分离主义领袖手机的丑闻，于今年5月遭到革职。

英特薇表示，在波兰与匈牙利，这两个由民粹政府统治、政策与布鲁塞尔法治观点分歧的欧盟国家，「间谍软体是整体制度的一环，设计用来控制、甚至是打压公民」。

她也指出，有迹象显示赛普勒斯在使用间谍软体，因此需要更严密的监督。她称赛普勒斯「是间谍软体的出口中心」。

她也批评各国政府未充分配合欧洲议会的调查。

英特薇呼吁欧盟暂停销售、收购、转移与使用间谍软体。她说，唯有在公认国安基础建立妥当、检查措施到位情况下，禁令方能以个案审查的方式解除。

欧洲议会这份间谍软体报告要等到定稿之后，才能付诸表决，预料最快应该也要等到明年3月。

© 2022 AFP