民主党夺摇摆州宾州参院席次 川普力挺候选人落败

（法新社匹兹堡9日电） 美国总统拜登的民主党今天取得关键摇摆州宾州的联邦参议员席次，为民主党保住在国会上议院微弱优势增添希望。

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根据媒体9日预测，宾州副州长费特曼（John Fetterman）击败由前总统川普力挺的名医奥兹（Mehmet Oz），当选宾州联邦参议员。

这是美国期中选举最为激烈的战场之一。

费特曼曾于5月中风，奥兹的竞选团队把费特曼的健康问题当作选战中主打的重点，声称在医学上来说，费特曼不适合担任公职。费特曼的医生上月发表公开信，称费特曼足以承担公职的「一切职责」。

费特曼将接替有近12年资历、宣布退休的共和党籍参议员杜美（Pat Toomey），这次在宾州翻盘也使得民主党保住参议院控制权的希望增加。

53岁的费特曼身穿招牌帽T，在匹兹堡对欢呼的群众说：「我们坚守战线…我们做到该做的事。」

他表示：「这场选战是为了宾州每个群体的未来，为了每个小城镇，或是任何感觉被遗漏的人，也为了每个失去的工作、每间关闭的工厂。」

美国媒体在9日预测费特曼可望胜选。目前选票开出93%，他以50.3%得票率领先对手的47.3%。

民主党在或许可说是全国最重要的宾州胜选，也替高低起伏不断的参院大选划下戏剧性的句点。

民主与共和两党都在这里砸下数百万美元选举经费，企图夺下这个关键席次。双方攻防逐渐变得愈来愈具敌意，奥兹阵营拿费特曼的健康问题开刀，民主党则攻击奥兹的医疗生涯疏失，以及缺乏政治经验与宾州根基。

夺下宾州后，民主党确保至少48席次，共和党则确保47席次，另有5席不相上下，尚未分出胜负。

© 2022 AFP