澳医保公司遇骇拒付赎金 骇客公布总理医疗纪录

（法新社雪梨9日电） 拥有近1000万客户的澳洲医疗保险公司Medibank遭骇客入侵，Medibank表明拒付赎金后，骇客今天开始泄露其窃取的敏感医疗纪录，其中包括总理艾班尼斯的个资。

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Medibank告诉投资人和客户，约970万客户中的「一小部分」资料已被张贴在「暗网论坛」，之后还可能会有更多资料被公布。

这些敏感纪录是在今天凌晨匿名发布，其中包括数百名客户的姓名、出生日期、护照号码和申请理赔的资讯。

也是Medibank客户的艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，这起攻击对澳洲企业而言是「警钟」，「我也是Medibank Private的客户，有些资讯已被公开，令人担忧」。

泄露的资料被发布在一般浏览器看不到的暗网论坛。

骇客先前就曾扬言公布资料，除非Medibank支付金额未被透露的赎金，骇客还建议Medibank卖股票。但在澳洲联邦政府政治支持下，Medibank昨天拒付赎金，只警告客户保持「警戒」。

Medibank执行长科兹卡（David Koczkar）表示：「根据网路犯罪专家的广泛建议，我们认为支付赎金能确保骇客归还客户资料且不公布的可能性很低。」

© 2022 AFP