瑞典争取入北约 土耳其：月底将再召开会议

（法新社安卡拉8日电） 土耳其总统艾尔段今天接待瑞典总理克里斯特森后表示，本月稍后将会再召开一次会议；瑞典希望说服土耳其放弃反对瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）的立场。

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艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）说：「我们希望本月底在斯德哥尔摩（Stockholm）举行联合会议时，能够看见更正面的成果。」他并未具体说明会议日期。

艾尔段还说，「诚挚地希望」瑞典加入这个以美国为首的军事联盟。

俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典和邻国芬兰放弃长期奉行的军事不结盟政策，申请加入北约，但遭土耳其反对，特别指瑞典窝藏非法的库尔德武装分子。

艾尔段说：「我们理解他们对安全方面的忧虑，也希望瑞典能够回应我们的担忧。」

艾尔段要求芬兰和瑞典引渡库德工人党（Kurdistan Workers Party）成员。库德工人党数十年来一直反抗土耳其，遭安卡拉和其西方盟友列为恐怖组织。

瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）说，「瑞典的口号是打击恐怖主义」，他形容在安卡拉与艾尔段的会面「极富成效」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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