美俄预计近期举行战略核武会谈

（法新社华盛顿8日电） 美国国务院今天表示，美国和俄罗斯预计近期内会晤，根据两国裁减核武军备的重要协议「新战略武器裁减条约」（New START），讨论恢复检查的可能性。

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国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「我们已经同意根据新战略武器裁减条约的条款，BCC（双边协调委员会）将在不久的将来会面。」

普莱斯说，它的工作「是保密的，但我们确实希望能有建设性的会议」。他说，尽管俄罗斯入侵了乌克兰，但美国「在这些会谈中将着眼于降低风险」。

普莱斯拒绝透露会谈日期或地点，这将是双边协调委员会2021年10月以来首次会议。

莫斯科8月初宣布，将暂停美国根据新战略武器裁减条约对其军事基地的检查，称这是回应美国阻挠俄罗斯的检查。

新战略武器裁减条约是这两大核子强权间仅存的这类双边协议。

新战略武器裁减条约签署于2010年，限制美俄各自只能部署最多1550枚战略核弹头，较2002年设定上限减少近30%。

新战略武器裁减条约也把发射器及重型轰炸机的数量限制在800架，尽管这样已足以毁灭地球好几次。

2021年1月，俄罗斯总统蒲亭同意将条约延长5年，直至2026年。

© 2022 AFP