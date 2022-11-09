美共和党大选否认派上百人胜选 恐伤未来选务公正

（法新社洛杉矶9日电） 根据媒体预测，否认2020年美国总统大选公正性的100多名共和党籍候选人在昨天期中选举获胜，分别当选国会议员以及能监督未来选务的摇摆州要职，恐影响下次总统大选结果。

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美国2020年大选后，败选的前总统川普在并未提出证据的情况下宣称，选举结果被民主党「偷走了」。此说如野火一般在共和党及其基本盘内散布，令人对未来美国民主的健全性感到忧心。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）分析，在此次期中选举的共和党籍候选人中，将近有300人属于这个「选举否认派」（election deniers），而民主党籍现任总统拜登也强调过这个人数。

根据预测，截至昨天夜间，已有140名以上选举否认派人选胜选，分别当选国会两院席位以及州级要职。其中当选各州州长和州务卿的否认派将掌握权力，可修改未来选举规定，以嘉惠他们支持的候选人。

确定胜选的否认派包括，当选乔治亚州联邦众议员的葛林（Marjorie Taylor Greene）和当选阿拉巴马州联邦参议员的布里特（Katie Britt）。

在总统大选居于关键地位的摇摆州亚利桑那和内华达也可能由否认派拿下州级要职，到了2024年总统大选，他们将主管州内选务和计票工作。至于在另一摇摆州密西根，民调结果是共和党籍候选人会落选。拜登2020年在这3州都是险胜。

投票权团体也指出，共和党选举否认派一旦当选要职，就将威胁到下次总统大选的公正性乃至美国民主政治的健全性。外界担心的是，如果川普决定再次竞选总统，这些人可能会协助川普推翻不利的选举结果。

© 2022 AFP