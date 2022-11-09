美期中选举未现红潮席卷 共和党战果不如预期

（法新社华盛顿9日电） 美国8日期中选举投票，共和党原本期望在高通膨不利执政民主党下囊括参众两院、重挫总统拜登，但随开票结果显示两党各有重要斩获，共和党并未出现预期中的胜利幅度。

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共和党需在参议院多赢一席，才能打破目前两党50-50的态势，但截至9日上午，最有机会改写平衡的槟州参议员选举由代表民主党的宾州副州长费特曼（John Fetterman）击败代表共和党的名医奥兹（Mehmet Oz），稳住民主党参院选情。

众院选举部分，初步结果显示共和党应能如预期取得多数，但胜出席次可能仅止于个位数，也低于预期。

目前众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）预料将成为新任众院议长，他稍早还跟支持者高喊「我们会拿回众院，已再清楚不过了」。

但前总统川普盟友、重量级共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）却向国家广播公司（NBC）坦言「选举结果绝非红潮席卷，这点很非常确定」。

根据「真清晰政治网站」（RealClearPolitics.com）最新统计及预测，目前开票显示参议院100席里民主、共和两党分别为48席、47席；435席众议院民主、共和两党分别为173、198席（218席过半）。

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