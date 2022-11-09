美期中选举状况多 德州等传投票机故障

（法新社凤凰城8日电） 美国期中选举今天登场，由于投票机与不在籍投票接连出包，官员们只得急着对选民保证公正无虞。过去两年来关于2020美国总统大选舞弊的传闻已损害人们对民主的信心。

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投票状况陆续传出，包括联邦参议院选情紧绷的乔治亚州有选民没收到提前投票的选票，德州则有部分投票机故障，导致投票民众大排长龙。

与此同时，亚利桑那州马里柯帕郡（Maricopa County）一些投票机不能运作。马里柯帕郡是川普2020年败选后拒绝认输的起点，全美人口第5多的城市凤凰城（Phoenix）就在这个郡。

马里柯帕郡官员表示，全郡223个投票机有少数出现问题。

马里柯帕郡郡政委员会主席盖茨（Bill Gates）说：「我们约有20%的地点制表机出现问题。」

马里柯帕郡选举厅（Maricopa County Elections Department）后来在推特上说，中午过后不久问题都已修复。

盖茨表示机器故障不影响投票公正性，「我们也准备了备用装置」。他说纸本选票会放入密封箱，送交一个中央选举设施制表。

拜登2020年以仅1万票的差距赢得亚利桑那州，赢在人口稠密的马里柯帕郡，但在州内历来倾向共和党的乡村地区，拜登的胜选就被质疑，也引发了作票的阴谋论。

而在乔治亚州，文书错误导致不在籍投票选票的领取出问题后，柯布郡（Cobb）官员连夜向选民发送数百份表格。

超过1000人受到影响，其中一些人后来决定改用其他方式投票，剩下投递的选票，只要在选举日前盖上邮戳，就会被计入票数。

另据「华盛顿邮报」报导，在德州人口第3多的哈立斯郡（Harris County），选民也遇到大门紧闭、大排长龙和投票机无法使用等状况。

郡选举办公室发言人哈金（Nadia Hakim）表示，有超过6个投票站通报问题，其中包括1个繁忙的投票站，60台投票机有1/3无法正常运作，导致民众大排长龙。

© 2022 AFP