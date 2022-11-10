俄军开始撤离赫松市 乌克兰仍持谨慎态度

（法新社尼古拉耶夫10日电） 莫斯科当局今天宣布，已开始从乌克兰南部的赫松市（Kherson）撤离。但乌克兰官方抱持谨慎态度，表示此刻仍无法证实或否认俄军撤退的消息。

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俄罗斯国防部说：「俄国部队正严格依据批准的计画，调动到第聂伯河（Dnipro River）左岸准备好的阵地。」

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）已宣称并吞赫松州，莫斯科昨晚却宣布将撤离在赫松州第聂伯河西岸的部队，成为俄军的重大挫败。但乌克兰官员谨慎以对。

过去数周，乌克兰部队在通往赫松市的路途上接连收复村庄。克里姆林宫扶植的赫松州领导人早已在撤离平民，基辅称这种作法是非法驱逐。

邻近的乌克兰南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭受俄军炮火和飞弹攻击好几个月，当地人不太相信俄国人真的会照他们说的做。

55岁司机维普里茨基（Volodymyr Vypritskiy）在卖蔬果和帽子的摊位之间说：「你怎么能相信他们的话？你怎么能相信一直自称是我们兄弟的人？你真的能相信开始杀害兄弟的人吗？」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）已暗示俄国此举可能是战略性假动作，而非遭遇重大挫败。

基辅军官今天重申谨慎看待俄方动静，乌国武装部队参谋部官员葛罗莫夫（Oleksiy Gromov）说：「此刻我们无法证实或否认俄军从赫松撤离的资讯。」

© 2022 AFP