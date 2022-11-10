国际观察员：美期中选举假讯息多 影响选民判断

（法新社华盛顿9日电） 国际观察员今天说，美国期中选举的竞选活动自由，但两极分化严重，假讯息很普遍，影响选民的判断。

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法新社报导，观察西方国家和俄罗斯选举的欧洲安全暨合作组织（OSCE）观察员在美国期中选举隔天做了上述评论。这次期中选举结果将影响美国总统拜登施政。

拜登所属的民主党为了保有国会控制权，正面临一场硬仗，他认为这场选举是美国民主的决定性时刻。

目前来看，共和党有机会在联邦众议院取得小胜，但由于民主党表现优于预期，共和党人期盼的「红潮」希望破灭。红色是共和党的代表色，民主党则为蓝色。

欧洲安全暨合作组织议会大会的短期观察团领导人赛德菲特（Margareta Cederfelt）说，「选举活动自由，但高度两极分化」，且涉及刺耳的言辞。

她今天告诉记者：「两极化和广传的假讯息，影响了选民获得资讯的能力。」她还说，对选务人员的恐吓也令人担忧。

这次选举充斥假讯息，有些极右派共和党籍候选人支持前总统川普毫无根据地指称2020年大选存在舞弊的说法。

欧洲安全暨合作组织今天在声明中表示，有些参与关键选举的共和党籍候选人若当选，将有责任监督各州未来选举，而这些人曾质疑或拒绝接受2020年大选的合法性。

赛德菲特说：「很遗憾地…毫无根据的舞弊指控持续产生严重结果，骚扰并威胁到选务人员。」

她说，一些拒绝接受2020年大选结果合法性的人已给公共论述带来伤害，降低了民众对选举系统的信心。

亚利桑那州1个郡昨天投票时发生少数制表机故障，社群媒体平台随即出现有关操纵选举的指控，川普继而扩大这种说法。

官员后来说，投票机器的问题不涉犯罪情事，欧洲安全暨合作组织计划未来几天持续追踪事态发展。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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