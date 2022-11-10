巴西传奇歌手盖儿柯丝塔辞世 享寿77岁

（法新社圣保罗9日电） 巴西音乐传奇盖儿柯丝塔（Gal Costa）今天辞世，享寿77岁，新闻团队未说明死因。巴西总统当选人鲁拉发布一张两人拥抱的照片，悼念这名「世界上最棒的歌手之一」。

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新闻团队透过盖儿柯丝塔官方推特（Twitter）帐号发文表示：「我们怀着深深的悲伤与沉重心情，转达歌手盖儿柯丝塔过世的消息…这是个艰难的时刻，感谢各位的爱。」

盖儿柯斯塔生前仍定期巡回演出，日前因进行鼻道结节手术需休养，而取消11月后续演出，她的新闻团队没有具体说明她的死因。

与柯丝塔同期的歌手贝萨妮亚（Maria Bethania）在一段影片中表示，柯丝塔「向来以她独特且浑厚的嗓音迷倒众人」。

巴西老牌歌手兼政治人物吉贝托吉尔（Gilberto Gil）也在推特发文悼念，说柯丝塔过世的讯息让他「非常难过，大感震惊」。

巴西总统当选人鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在推特发布一张两人拥抱的照片，并写下柯丝塔是「世界上最棒的歌手之一…她的才华、技巧和气魄，丰富并振兴我们的文化，影响数百万巴西民众，在他们心目中留下难以忘怀的记忆」。

© 2022 AFP