拜登：希望与蒲亭认真讨论换囚球星问题

（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登今天表示，希望俄罗斯领导人蒲亭能够就释放美国女子职篮（WNBA）明星球员格林纳「更认真」谈判。格林纳在美国国会选举前被移送到一个流放地。

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拜登似乎将格林纳（Brittney Griner）面临的困境与8日举行的期中选举做连结，格林纳在俄国遭拘留普遍引起美国民众愤怒。这次美国期中选举，民主党对抗共和党的表现超乎想像。

选举结束后，拜登在记者会上说：「现在选举已经结束，所以我希望蒲亭（Vladimir Putin）将能够与我们讨论，并愿意就交换囚犯问题更认真地谈判。」

拜登说：「我的目的是让她回家，到目前为止，我们已经进行多次讨论。现在我们的选举已经结束，我希望（俄国）愿意与我们进行更具体的谈判。」

他没有详细说明，但美国因为俄罗斯入侵乌克兰，双方紧张关系升温，美国正向乌克兰运送数十亿美元的武器。

美国先前曾指控俄罗斯干预选举，蒲亭在2016年美国总统大选就公开表示，希望拜登的前任总统川普当选，川普也对蒲亭表示赞赏。

格林纳因在俄罗斯持有内含大麻油的电子菸匣被逮，遭俄国法院判处9年徒刑。她的律师团队说，她于11月4日从拘留中心被转移。

律师布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）和博伊科夫（Alexander Boykov）在声明中说，格林纳「现在正在前往流放地的路上」。

他们说：「我们没有关于她当前确切位置或最终目的地的任何讯息。」这两位律师指出，俄罗斯通常透过邮件传送通知，最多需要2周时间。

© 2022 AFP