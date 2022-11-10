挺堕胎权 期中选举多州公投过关

（法新社华盛顿9日电） 美国堕胎权倡议者今天宣称赢得胜利，多州选民在期中选举支持维护堕胎权的倡议，对最高法院6月间推翻堕胎权宪法保障的裁定说不。

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加州、佛蒙特州和密西根州选民大力支持保障堕胎权的州宪修正提案。

共和党重镇肯塔基州自6月最高院裁定后堕胎即属违法，当地选民也不支持一项州宪修正案，此案若通过会导致州禁令实际上不受挑战。反堕胎组织支持的措施以48%支持、52%反对不通过。原本要是这个措施过关，州宪即可纳入不得堕胎的条文。

蒙大拿州今天初步计票结果显示，选民反对阻止堕胎手术的法案。

保守派居多数的美国最高法院6月表决推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定，总统拜登和他所属的民主党试图在全国期中选举期间炒热相关议题。

最高院的裁决将问题推给各州决定，随着反堕胎组织发动强有力的运动来禁止或严格限制堕胎，约15州实施了全面禁令。

分析家表示，这让进步派选民觉得有必要站出来，其中一个结果就是针对与堕胎相关的倡议投票。

艾迪生媒体研究机构（Edison Research）表示，他们的出口民调显示，堕胎是27%选民的首要议题，仅次于31%选民首重的通货膨胀。

生育自主权中心理事长诺查普（Nancy Northup）表示：「昨晚，在全国各地，我们看到（选民）对最高法院推翻罗诉韦德案裁决明确的否定态度。」

「从肯塔基州到密西根州，从佛蒙特州到加州，美国人希望他们的堕胎权受到保护。」

计划生育协会执行长强生（Alexis McGill Johnson）也说，堕胎权议题显然「重新定义了这次选举」，「堕胎是这次选举议题，而堕胎赢了」。

加州、密西根州、佛蒙特州支持修订州宪来保障堕胎权，结果并不让人意外，因为这3州都是死忠支持民主党的州。

© 2022 AFP