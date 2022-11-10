澳洲医保公司再有个资外泄 骇客要求3.2亿元赎金

（法新社雪梨10日电） 澳洲最大私人医疗保险公司Medibank近日遭到骇客窃取大量客户个人资料，骇客已开始将取得的敏感个资公布上网，今天并向Medibank索取1000万美元（约新台币3.2亿元）赎金。

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Medibank本周证实，有970万名前客户和现有客户的个资遭到骇客入侵取得，这些客户当中包括澳洲前总理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

骇客昨天将第2批个资档案上传到一个暗网论坛，内容是数百名Medibank客户较敏感的资料。这几批个资似乎是特别挑出，锁定接受过药物滥用、性病或堕胎治疗的对象，目的为了制造最大伤害。

骇客在论坛上写道：「又增加一批堕胎的CSV档案。」「人们问我们要多少赎金，答案是1000万美元。我们可以打折...一客户一美元。」

Medibank的资料被骇客户，很可能包括澳洲一些最有权势和最富有人士。Medibank至今一再拒绝支付赎金。

澳洲先前已有电信公司澳星通讯（Optus）发生900万名客户个资遭骇客窃取，如今又发生 Medibank被骇事件，令人对澳洲打击网路犯罪的能力产生疑虑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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