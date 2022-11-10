美国乔治亚州决选关键 攸关参议院控制权归属

（法新社华盛顿9日电） 在美国乔治亚州，获前总统川普背书的前美式足球明星共和党候选人华克，将与曾任牧师、寻求连任的民主党籍参议员华诺克展开激烈决选，最终结果可能决定参议院控制权归属。

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华克（Herschel Walker）和华诺克（Raphael Warnock）两名非裔美籍候选人在11月8日期中选举，得票率均未超过50%，因此将在12月6日进行决选。虽然他们都出身乔治亚州，境遇却截然不同。

53岁的民主党候选人华诺克是现任参议员，他在2021年1月决选赢得席位，有助于确保民主党夺下对参议院的控制权，并使他成为乔治亚州史上首位非裔参议员。位于美国南部的乔治亚州有段悠久的种族隔离历史。

有神学博士学位的华诺克当选参议员后，仍是亚特兰大埃比尼泽浸信会教堂（Ebenezer Baptist Church）的主任牧师。遇刺的民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）曾在这座教堂讲道。

华诺克在家中12个孩子中排行第11，他在沿海城市萨凡纳（Savannah）的社会住宅长大，家境贫困。他的父亲曾是名军人和传教士，母亲则在棉田工作。

然而，这位现任参议员在他与华克唯一一场辩论中显得有些吃力，并被外界认为缺乏领袖魅力。

保守派的华克（Herschel Walker）以政坛新人之姿投入2022年参议院选举，并获得有争议的前总统川普背书。

这位60岁的退休运动员被认为是美国大学美式足球史上最优秀的球员之一，并创下多项纪录。

乔治亚大学的前明星跑卫华克在1980年带领乔治亚斗牛犬取得胜利后，成为最受球迷喜爱的运动员。尽管他在川普拥有的新泽西将军效力3年，但他的职业生涯战绩乏善可陈。

1997年从美式足球界退休后，他开始从商，经营鸡肉产品分销。

在2008年出版的回忆录中，华克表示他被诊断出患有解离性身分障碍（Dissociative Identity Disorder），一个人有至少2种以上人格，不过他后来表示已从这个精神疾病中康复。

华克因丑闻缠身影响选情，他先是被迫承认有3个非婚生子女，后来又被爆出大力反堕胎的他，曾在2009年支付当时女友堕胎费用。

© 2022 AFP