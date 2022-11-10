美海军核工程师夫妇 出售核舰机密遭判长期监禁

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿9日电）美国司法部今天宣布，前海军核工程师强纳森・托贝密谋向外国出售核动力潜舰机密，被判服刑19年3个月，其妻黛安娜也被重判21年又8月。「纽约时报」报导，此案买家是巴西。

根据法院文件，现年44岁的强纳森・托贝（Jonathan Toebbe）在美国马里兰州安纳波利斯（Annapolis）的住家附近，将有关核潜舰技术的高度机密资料藏在「情报秘密放置点」提供给外国买家，46岁的黛安娜（Diana Toebbe）负责把风。

美国政府并未明指买主身分，但纽时引述知情人士说法报导，外国买家是巴西。

黛安娜最初否认密谋传递受保护的资料，但在托贝签下认罪协议并承认妻子为共犯后，黛安娜才改口认罪。

托贝曾在美国海军担任处理核潜舰动力系统的核工程师。去年10月9日，这对夫妻在西维吉尼亚州（West Virginia）将存有美国机密的小型记忆卡藏在「情报秘密放置点」后被捕。

法院文件描述，两人犯案情节犹如谍报小说，他们为了避人耳目交付资讯而长途跋涉，以加密货币收款，并按照华府一栋大使馆大楼发出的讯号行动。 托贝在一则讯息中说，他考虑这么做已经好几年，很高兴能和「可靠的专业伙伴」合作。他还写道，他把搜集来的所有资料分成51个资料包，每个索价10万美元（约新台币318万元）。

美国海军犯罪调查局（Naval Criminal Investigative Service, NCIS）特工米勒（Brice Miller）在声明中表示：「托贝夫妇背叛美国人民，让我国安全面临重大风险，他们自私地企图出售与核动力战舰有关的高度敏感情资，以谋取暴利。」

© 2022 AFP