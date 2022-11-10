苹果限制中国Airdrop功能 堵死反习标语传播管道

（法新社北京10日电） 北京上月发生「四通桥事件」后，有人透过iPhone的Airdrop档案分享功能悄悄散播反政府电子传单。苹果公司9日发布iOS作业系统更新，针对中国境内的AirDrop功能施加限制，以阻挡用户接收陌生人传送的档案。

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在中国销售的iPhone更新之后，透过AirDrop接收非联络人传送文件的时间被限制为10分钟，之后该功能就会自动关闭。以前AirDrop的接收功能并无时间限制。

这项更新意味中国的iPhone用户必须在分享文件之前刻意打开AirDrop功能，才能进行接收。这导致用户几乎不可能从陌生人那里接收文件。

上月13日、中共20大召开之前，一名男子在北京四通桥上悬挂横幅，呼吁罢免「独裁国贼习近平」，并结束中国的清零政策。

此后，中国审查人员迅速清除和示威活动相关的线上影片和贴文，且微信上数百名用户在谈到这起罕见的示威行动后，其帐号也遭到封锁。

苹果仅在针对用户的更新说明中表示，本次更新「包括错误修复和安全更新」，该公司并未立即回应法新社的置评请求，也没有说明更新的具体原因。

目前中国境外销售的iPhone皆未受到此次更新影响，而在中国销售的iPhone，无论用户的App Store帐号位于哪个国家或地区，其AirDrop功能都会受到限制。

总部位于加州的科技巨擘苹果（Apple）先前也曾因向中国威权政府让步，招来批评声浪，包括在中国开设资料中心，以及在2019年删除允许香港民主示威者追?警察的应用程式。（译者：施施/核稿：陈政一）

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