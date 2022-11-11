主办东协峰会 柬埔寨强人总理赠各国领袖国产腕表

（法新社金边11日电） 柬埔寨主办今年东南亚国家协会（ASEAN）峰会，出席的各国领袖都将从总理洪森（Hun Sen）手中获赠柬埔寨制造的手表，他本人就是出了名的奢华手表爱好者。

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但柬埔寨并无制表的历史，有些人对这份礼物不以为然。

法新社报导，为期3天的东协峰会与会者包括美国总统拜登和中国国务院总理李克强，各国领袖在会中将谈到缅甸危机和其他区域议题。

洪森说，将致赠25支陀飞轮表（tourbillion watches）给各国代表。他也打算在东协峰会和即将举行的20国集团（G20）峰会以及亚太经济合作会议（APEC）期间戴上这款手表。

根据洪森脸书官方专页公布的照片，雾灰色表面上写着「东协柬埔寨2022」（ASEAN Cambodia 2022）的纪念文字，银色表框刻有「柬埔寨制造」字样。

洪森统治柬埔寨长达37年，是亚洲掌权最久的领袖。他说，这些新表「展现了柬埔寨在科学和技术上的进步」。

洪森近年常被拍摄到戴着瑞士奢华手表，价值都在数十万美元之谱。

柬埔寨企业「太子钟表」（Prince Horology）接受委托，设计并组装了这些新表。对于外界质疑这些礼物过于奢华，太子钟表驳斥说，表面是不锈钢制成。

陀飞轮表内部构造极为复杂，从外观就可得见。兼有瑞士和法国籍的钟表师傅宝玑（Abraham-Louis Breguet）于1795年左右研发出陀飞轮，1801年取得专利。

太子钟表发言人陈冠华（Gabriel Tan）告诉法新社：「这些表明显经过精心装饰，高度抛光。」他说，表上镶有用来让手表运作更流畅的「合成红宝石」。

陈冠华说，25支手表全数是在过去18个月间于柬埔寨设计、组装；但他不愿透露制造成本。

有些人对这些手表提出质疑。

柬埔寨人权运动人士维拉克（Ou Virak）说：「我们又不是瑞士。这看起来像是孤注一掷，至少外人看来是如此。」他认为外界不太可能正面看待赠表这件事。

他还说：「真的必须要问这表是谁做的。我只希望不是又一家中国公司制造，却打上柬埔寨的标记。」

根据自由亚洲电台（Radio Free Asia）报导，太子钟表隶属于太子集团（Prince Group），集团控股主席陈志是于2014年获得柬埔寨国籍的中国公民。

太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，事业横跨银行、旅游、食品和房地产。

© 2022 AFP