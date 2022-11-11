梅铎媒体帝国痛批川普是期中选举输家

（法新社华盛顿11日电） 保守派亿万富翁梅铎（Rupert Murdoch）的强大媒体帝国似乎不再力挺前美国总统川普，甚至称川普是「输家」，在期中选举后表现出「愈来愈差的判断力」。

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就在预计川普将宣布参选2024年总统大选前几天，梅铎拥有的新闻集团（News Corp）旗下的「华尔街日报」（Wall Street Journal）在社论中宣称「川普是共和党的最大输家」，并指出共和党在8日举行的期中选举表现令人失望。

川普今天对梅铎进行反击，指新闻集团旗下媒体支持的2024年总统提名人是川普的共和党潜在竞争对手，他说新闻集团会对这个选择后悔。

新闻集团旗下的小报「纽约邮报」（New York Post）封面将川普描绘成如童谣中坐在砖墙上，摇摇欲坠的「蛋头先生」，并称他在选举中惨遭滑铁卢，指责他在争夺国会控制权、州长职位的选战中，未能让共和党横扫民主党对手。

佛罗里达州州长迪尚特 (Ron DeSantis) 受到极具影响力福斯新闻电视网（Fox News）的高度赞扬，他被视为川普2024年党内提名的头号竞争对手。

福斯专栏作家匹克（Liz Peek）写道：「毫无疑问，期中选举最大赢家是州长迪尚特，他在佛罗里达州的压倒性胜利令人叹为观止。最大输家是谁呢？就是川普。」

川普预期下周宣布参选，而以压倒性票数击败民主党对手连任的迪尚特只是暗示他可能会逐鹿白宫。

© 2022 AFP