澳洲最大医保公司遭骇客勒索 警称嫌犯在俄罗斯

（法新社雪梨11日电） 澳洲警方今天表示，在俄罗斯的骇客对澳洲最大医疗保险公司Medibank发动网路攻击，窃走970万人的个资，其中包括澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）的资料在内。

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在Medibank拒绝支付970万美元（约新台币3亿元）赎金后，骇客本周稍早开始将资料泄露出去。

澳洲联邦警署（Australian Federal Police）署长柯萧（Reece Kershaw）将这起网攻归咎于在俄罗斯的「网路犯罪分子」所为。

他告诉媒体：「我们相信犯罪之人在俄罗斯。」

柯萧还说：「我们的情报指向一群组织松散的网路犯罪分子，他们很可能也要对过去世界各地发生的几起重大违法行为负责。」

骇客将窃取到手的资料，分小批公布到一个暗网论坛，并刻意挑出数百件与吸毒、酗酒和性病有关的资料泄露出去。 柯萧表示，澳洲警方将寻求与俄罗斯警方合作。「我们将与俄罗斯执法部门讨论这些犯罪分子。」

柯萧说，警方知道骇客的身分，但他不会透露他们的姓名。

网络安全分析师曾经暗示，这些人可能与俄罗斯骇客团体REvil有关联。

据报导，REvil先前勒索美国加工食品公司JBS Foods得逞取得1100万美元赎金后，俄罗斯当局已在今年稍早将这个骇客团体破获解散。

柯萧表示，澳洲警方正在采取「秘密措施」，要将骇客绳之以法。

他说：「致犯罪者：你们晓得，我们已经知道你是谁。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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