研究：中国间谍软体渗透应用程式 监控维吾尔人

（法新社旧金山10日电） 网路安全研究人员表示，他们已经找到证据，证明在维吾尔语的应用程式（app）当中存在中国间谍软体，可以用来追踪中国境内和海外的维吾尔人所在位置，并且收集他们的资料。

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维吾尔人是突厥语族穆斯林少数民族，主要分布在中国西北的新疆维吾尔自治区。联合国近日报告指出，北京在当地的作为可能构成违反人道罪。美国和一些其他西方国家的国会议员也认为，中国对待维吾尔人的方式构成种族灭绝。

美国旧金山的网路安全公司Lookout今天发布报告指出，自从2018年以来，多款维吾尔语Android应用程式都被植入2种间谍软体，而这些间谍软体与中国政府支持的骇客团体有关连。

这些应用程式种类涵盖字典、宗教主题和地图，甚至包括盗版的WhatsApp软体。它们都是从第三方应用程式商店下载，或是在Telegram的维吾尔语频道上分享。

由于中国封锁谷歌（Google）官方Android应用程式商店Google Play，因此在中国的用户只能使用第三方应用程式商店下载app。

根据研究报告，这些间谍软体使骇客能够收集使用者的敏感资料，例如位置、联络人、通话纪录、简讯和档案等，并且可以拍照以及将通话录音。

研究人员表示，这些应用程式可能曾经被利用来侦测维吾尔人是否主张宗教极端主义或分裂主义的证据。有些维吾尔人曾为了这类理由遭到监禁，甚至长达数十年，这是中国当局在新疆雷厉风行反恐镇压行动的一环。有观察家认为，这类行动已构成大规模拘押。

不仅在新疆，在中亚和土耳其也有为数众多的维吾尔人散居。

研究指出：「这场行动看起来主要针对中国境内的维吾尔人。然而，我们也发现锁定对象更广泛的证据，涵盖新疆以外的穆斯林和维吾尔人。」

「有数个我们分析的样本，冒充成其他有众多穆斯林人口的国家地图应用程式，例如土耳其或阿富汗。」

多年来，中国一直对新疆维吾尔人进行大规模监控，建立了遍及整个新疆自治区的监视平台，从维吾尔人的手机当中钜细靡遗搜集他们的个人资料，并通过脸部辨识来追踪他们的行踪。

有几家中国的监视系统和摄影机公司已经因为涉嫌共谋侵犯人权，而受到美国制裁。（译者：何宏儒/核稿：张正芊）

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