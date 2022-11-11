社运人士吁世足球迷场边齐喊艾米尼 声援伊朗示威

（法新社巴黎11日电） 社运人士对本月稍晚前往观赏2022年卡达世界杯足球赛伊朗出赛的球迷喊话，希望他们在每场比赛第22分钟时一起呼喊22岁伊朗库德族女子艾米尼的名字，提醒世人伊朗正发生的事。

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艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬疑因违反根据伊斯兰教法对女性的严格服装规定，遭道德警察逮捕，于拘留期间丧命，引发伊朗全国大规模示威，举国动荡已长达8周。

即使当局血腥镇压，示威活动已经从一开始的妇女焚烧穆斯林头巾和剪发抗议，演变成为诉求推翻这个伊斯兰共和国的更广泛运动。

女权倡议人士希拉加艾（Negin Shiraghaei）呼吁观众在本届世界杯伊朗出赛第22分钟时高喊艾米尼的名字。

她在推特推文说：「加入我们行列，在本届世足赛第22分钟的时候高喊艾米尼名字，提醒世人正在伊朗发生的事。」

出身伊朗的纽约社运人士阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）提倡反对强制戴头巾，她也对世足赛球迷提出相同呼吁。

阿琳娜嘉德推文说：「帮助我们，让#马沙．艾米尼以及我们对抗残暴政权的奋斗名垂千古。世足赛每场比赛第22分钟高喊#马沙．艾米尼。」

本届世足赛将于11月20日登场，伊朗排定于21、25、29日分别出战英格兰、威尔斯和美国。

© 2022 AFP