美再军援乌克兰4亿美元 西班牙增供鹰式防空系统

（法新社华盛顿10日电） 美国国防部今天宣布再提供4亿美元军事援助给乌克兰，包括防空系统和地对空飞弹；西班牙也增援2套美制鹰式（HAWK）防空系统。

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美国国防部副新闻秘书辛赫（Sabrina Singh）告诉记者，在「俄罗斯对乌克兰平民和重要基础设施冷酷无情的空袭之下，增强空防能力必不可少」。

这次军援包括美国首度提供给乌克兰的4套短程、高机动性「复仇者」（Avenger）防空系统，以及刺针（Stinger）飞弹。

鹰式飞弹将使用「乌克兰安全援助倡议」（Ukraine Security Assistance Initiative）基金翻新，这项基金专门用于向国防工业采购军备。这次军援的其他项目将由美国现有库存取用。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）感谢美国总统拜登和美国人民伸出援手。

泽伦斯基推文说：「我们共同建立起保护（乌克兰）平民的空中防卫。我们距离战胜侵略者更加接近了！」

加上这次计画，自俄罗斯今年2月开始侵略乌克兰迄今，美国对乌克兰军援已逾186亿美元。

美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）昨天说，俄罗斯军事人员在乌克兰战争死伤已逾10万人，乌克兰方面也差不多是这个数字。

他还说，现在有机会展开谈判以终止战争，俄罗斯或乌克兰可能都赢不了这场仗。

俄罗斯今天宣布，俄军已开始自乌南的赫松市（Kherson）撤离；这是俄国侵略乌克兰的一次重大挫败。

辛赫说：「我们看到俄军撤离赫松市的一些迹象，但现在…就对此做出全面评估还太早。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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