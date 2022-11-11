20多岁男子战死乌克兰 成日本首例

（法新社东京11日电） 日本政府今天表示，一名与乌克兰军人并肩作战的20多岁日本男子战死沙场，他是第一个获证实在俄乌战争中丧命的日本国民。

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日本内阁官房长官松野博一说，这名20多岁的男子是在9日作战时阵亡。

日本外务省官员告诉法新社，这名男子据信是「自2月俄罗斯展开入侵行动以来」，第一个在乌克兰战死的日本国民。

日本连月来敦促公民撤出遭战火蹂躏的乌克兰，并发布最高级别的警告，呼吁民众不要前往乌克兰。

松野博一跟记者说，日本外交官正与这名男子的「家属联系并提供必要协助」。

日本官员没有提供其他细节，但时事通信社（Jiji Press）报导，这名男子是在乌东作战的小队成员。

俄罗斯挥军入侵乌克兰之初，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾公开邀请外籍人士前往乌克兰加入「国际军团」，与乌军并肩作战一同抵御俄军。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）向美国有线电视新闻网（CNN）表示，到了3月，约有2万名国际志愿军加入抗俄作战，其中大多数来自欧洲国家。

上周，中华民国外交部表示，台湾志愿军曾圣光在乌克兰作战时不幸罹难，据信是第一个在俄乌冲突中丧命的台湾人。

© 2022 AFP