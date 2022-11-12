工地出现绞索 欧巴马总统中心停工

（法新社华盛顿11日电） 与美国前总统欧巴马有关的「欧巴马总统中心」正在芝加哥兴建，负责监督工程的公司表示，工地昨天早上发现一个绞索，目前暂停施工。绞索在美国通常具有种族歧视意味。

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在美国，环形绞索会令人联想到美国南方19世纪到20世纪对非裔族群动用的私刑。

欧巴马总统中心（Obama Presidential Center）由「湖畔联盟」（Lakeside Alliance）负责兴建，这个集团是由非裔人士持有的建设公司组成。

「湖畔联盟」表示：「我们很震惊这会发生在我们的工地上，我们悬赏10万美元（约新台币316万元），希望有助于找出该为这种可耻行为负起责任的人。」

「湖畔联盟」在昨天发布的新闻稿中说，「我们绝不容忍工地上出现任何形式的偏见或仇恨」，并已暂停所有业务，以便向员工提供反偏见培训和对话。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，「湖畔联盟」也已经报警，芝加哥警方正在调查。

欧巴马基金会（Obama Foundation）也发布声明表示：「这种无耻的懦弱行径和仇恨是为了博取关注并分裂我们。我们的优先要务是保护工人的健康和安全。」

伊利诺州州长普里茨克（J.B. Pritzker）在推特发文说，绞索「不只是种族主义的象徵」，「它还是一个令人心碎的提醒，让大家想起非裔美国人数百年来遭受的暴力和恐怖」。

欧巴马总统中心将包含博物馆、图书馆、教室和会议室，还有一座篮球场和游乐场。

中心场址位于芝加哥南区（South Side），欧巴马年轻时在当地担任社区组织者，他的妻子蜜雪儿（Michelle）也在那里成长。

相关单位最早于2015年宣布兴建欧巴马总统中心，欧巴马基金会当时正式公布场址定在芝加哥南区。欧巴马也曾考虑把图书馆建在他的出生地夏威夷檀香山，但芝加哥最终胜出。

© 2022 AFP