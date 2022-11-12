应付能源危机 东欧国家摩尔多瓦还需355亿元资金

（法新社巴黎11日电） 摩尔多瓦外交部长今天告诉法新社，摩尔多瓦能源严重短缺，需额外11亿欧元（约新台币355亿元）经费才能度过今年冬季。这个贫穷的前苏联加盟共和国位于乌克兰与罗马尼亚之间。

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摩尔多瓦所需的天然气几乎全都仰赖俄罗斯供应。由于莫斯科已减少供气，导致摩尔多瓦过去数周的能源库存处于低位。

此外，俄罗斯2月对乌克兰发动侵略后攻击发电厂，导致从乌克兰输往摩尔多瓦的供电也变得稀少。

摩尔多瓦外交部长波皮斯库（Nicu Popescu）在巴黎和平论坛（Paris Peace Forum）场边说：「我们的处境非常、非常艰难。」巴黎和平论坛是关于全球治理与多边主义的国际论坛。

波皮斯库表示：「我们的国家正遭受军事威胁，在能源与经济方面也处于险境。」他又说，有260万人口的摩尔多瓦正在寻找替代的能源来源。

他表示：「这个冬季，情况将变得更加艰难。」但他也说：「我们会继续想办法解决。」

波皮斯库表示，如果摩尔多瓦能够再获得额外11亿欧元经费，就可以撑到明年4月；但确切需要多少资金，目前仍充满不确定性。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）昨天宣布将向摩尔多瓦提供2亿5000万欧元（约新台币81亿元）金援，以协助摩尔多瓦应付能源危机。

范德赖恩在摩尔多瓦首都基希涅夫（Chisinau）举行的记者会上宣布这项「能源支援方案」，她并表示：「欧洲与摩尔多瓦团结一致的精神不会动摇。」

根据方案，摩尔多瓦自明年1月起将获得1亿欧元资金与1亿欧元贷款，以协助「满足天然气供应需求」。（译者：张晓雯/核稿：张正芊）

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