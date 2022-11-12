拒作证美国会大厦暴动案 川普反告特别委员会传票侵权

（法新社华盛顿11日电） 前美国总统川普今天控告联邦众议院特别委员会，指控委员会为调查2021年国会攻击事件所发的传票侵权，强调他拥有「绝对豁免权」，下周不会出席作证。

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川普（Donald Trump）的律师形容特别委员会发出的传票「无效、非法且不可强制执行」，并主张川普卸任近22个月后仍享有行政特权（executive privilege），国会不能强迫他出席。

美国众议院去年责成「1月6日袭击事件调查特别委员会」，调查时任总统川普的支持者攻击国会大厦、企图推翻川普2020年大选败选结果一事。特别委员会已下令川普于11月14日开始或前后亲自出席庭外取证（deposition testimony），并提供与此案有关的大量文件、通联记录等。

庭外取证通常指以闭门录影方式对证人进行询问，证词可以公开，并将成为特别委员会最终报告的一部分。

这对特别委员会及76岁的川普来说都是一大赌注，而且时间紧迫。外界预估，川普15日将宣布2024年再次参选总统。

如果共和党掌控众议院，他们可能解散特别委员会，目前特别委员会已搜集证据，并称这证明川普为了否认拜登胜选结果而煽动袭击事件，但美国期中选举结果至今未明。

川普在佛罗里达州西棕榈滩联邦法院提出告诉，诉状中指出，现任及前任美国总统收到国会传票后，乃出于自愿同意出席作证或递交文件，但「从未有人被强迫这样做」。

诉状中主张，这是因为国会是一个与行政及司法平等的政府部门（co-equal branch of government），「无权」强制采取这类行动，因此「总统川普没必要遵行」。

川普在诉状中主张，特别委员会发出的传票已超出合理必要的范围，侵犯行政特权及他的个人权利，特别委员会没有这样的权限。

© 2022 AFP