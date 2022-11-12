联合国秘书长：缅甸须使民主过渡重回正轨

（法新社金边12日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天敦促缅甸军政府「立即」恢复民主，称这是让缅甸「永无止境的恶梦」得以结束的唯一办法。

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缅甸军方去年2月罢黜翁山苏姬领导的文人政府后，血腥冲突不断，有数以千计民众丧命。

缅甸危机升高成为东南亚国家协会（ASEAN）领袖峰会的主要议题。东协为了终结缅甸流血冲突施展外交手腕，但目前尚无斩获。

古特瑞斯跟记者说：「缅甸的局势对人民而言是一场永无止境的恶梦，对整个区域的和平与安全构成威胁。」

「我敦促缅甸有关当局倾听人民心声，释放政治犯并立即让民主过渡程序重返正轨。这是达成稳定与和平的唯一办法。」

古特瑞斯在与东协领袖会面后说，重要的是让与缅甸军政府达成的和平计画生效，但目前尚未实施。

他说：「不分青红皂白地攻击平民，不仅极为恐怖还令人心碎。」

为了终结缅甸混乱局面，东协去年4月与军政府达成的「5点共识」目前仍遭军事将领忽视。愈来愈灰心的东协领袖今天责成各国外交部长，研拟落实5点共识的具体计画。

他们也允许东协特使与缅甸在野党会面，但此举惹恼视异议人士为「恐怖分子」的军政府。

© 2022 AFP