以色列前总理尼坦雅胡获委任组新政府

（法新社耶路撒冷13日电） 以色列前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天获得总统授权，将筹组新政府，为他重返执政铺平道路。而他所组建的政府，也将是以色列历来最右倾的一个。

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在经历一段前所未有的政治僵局后，以色列在11月1日举行不到4年内的第5次大选，结果尼坦雅胡和他的极右翼盟友们在国会120席中取得绝对多数。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷的一项仪式上告诉他：「我已决定将组建政府的任务交给你，班杰明．尼坦雅胡。」

73岁的尼坦雅胡接受委任后，矢言要为所有以色列人服务，「无论是否投票支持我们，这是我的责任」。

正在法院对抗贪腐指控的尼坦雅胡，至少有28天时间与两个极端正统派犹太政党和正在崛起的极右派「宗教锡安主义」（Religious Zionist）集团共组联合政府。

赫佐格也提到尼坦雅胡进行中的审判，表示：「我当然不会不知道耶路撒冷地方法院正在对尼坦雅胡先生进行法律诉讼这一事实，我一点也不会轻忽这一点。」

但他说，最近的前例说明尼坦雅胡可以在对这些指控提出抗辩时担任总理。

由于某些人对尼坦雅胡的政策计画以及他颇具争议的执政伙伴目标究竟是什么感到不安，他的下一步行动将受到严密检视。

各方普遍预期新政府将通过全面司法改革，这是以色列右翼长久以来的优先要务。这可能包括一个所谓的「凌驾条款」（override clause），让国会有权在任何时候最高法院宣布某项立法为非法时，予以推翻。

尼坦雅胡政府还可能完全控制最高法院法官的任命，这项工作目前是一个由国会议员、现任法官和律师组成的小组负责。

智库以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）宪法法学教授纳沃特（Suzie Navot）说，这些拟议改革措施将带来的破坏和危险「我很难再加以夸大」。

© 2022 AFP