印尼发起G20防疫基金 佐科威吁捐款

（法新社印尼努沙杜阿13日电） 印尼总统佐科威今天在20国集团（G20）防疫基金发起活动中表示，为了替未来的疾病大流行做更好的准备，迄今募得的14亿美元（约新台币436亿元）仍然不够。

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由G20主席国印尼发起的这项基金，旨在资助疾病监控、研究、改善疫苗取得管道等措施，并以中低收入国家为目标。

目前为止已募得大约14亿美元，捐款来自印尼、美国、欧洲联盟（EU）等国家和组织，以及比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）等捐赠人和慈善机构。

这项基金今天在佐科威（Joko Widodo）召开的一场记者会上发起，并由世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界银行（World Bank）总裁马尔帕斯（David Malpass）致词。

佐科威在视讯演说中表示：「G20同意建立一项防疫基金，以防范疾病大流行。来自G20和非G20的捐助者与慈善组织已贡献资金，但还是不够。」

他说，要因应下一场全球疾病大流行，需要310亿美元。「我们必须确保面对疫情时的群体韧性，让疫情无法再夺走人命、摧毁全球经济的枢纽。」

美国贡献4亿5000万美元给这项基金，接近总额的1/3。美国财政部长叶伦（Janet Yellen）表示，这项联合基金是G20能对抗全球问题的范例。

她说：「我对我们做到的事感到很骄傲。我认为今年我们采取的步骤，将有助实现更健全、更灵敏全球卫生架构的愿景。」

印尼财政部长穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，在法国与沙乌地阿拉伯捐献后，基金规模预料将扩大，但她未说明会成长多少。她也呼吁寻求获得资金的国家提案。

许多开发中国家不满自己在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时的经历。在这波疫情中，富裕国家常常囤积疫苗等对抗病毒的资源。

© 2022 AFP