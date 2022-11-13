应对北韩 拜登与日韩领袖会谈

（法新社金边13日电） 有鉴于北韩近来连番进行飞弹测试，美国总统拜登今天将与南韩与日本领袖会谈，在明天和中国国家主席习近平会面之前，寻求约束北韩之道。

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北韩近几周连串破纪录的飞弹试射，让人担心这个与世隔绝的政权很快会进行第7次核试。

白宫表示，拜登当地时间14日将在印尼举行的20国集团（G20）峰会期间首次与中国领导人习近平面对面会晤，届时他将敦促中国约束平壤活动。

白宫还说，拜登今天将会见南韩总统尹锡悦及日本首相岸田文雄，讨论如何因应北韩「非法大规模毁灭性武器和弹道飞弹计画」构成的威胁。

三方会谈将在柬埔寨金边举行的东亚高峰会（East Asia Summit）场边举行。

拜登明天将与习近平进行各界密切关注的会谈，拜登将趁此机会敦促中国，运用其身为北韩主要盟友的影响力，迫使金正恩政权冷静。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，拜登不会提出要求，但会提醒习近平，若北韩发射飞弹或继续扩大核武建构，美国就将提高在这个地区的军事存在，而这向来是北京极力反对之举。

苏利文说：「北韩不仅是美国的威胁，不只是（南韩）和日本的威胁，也威胁到这整个地区的安全与稳定。」

拜登在出席联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）之后赴金边参加东亚峰会，显见美国正积极提升在东南亚的影响力。

© 2022 AFP