拜登谈拜习会：将尝试界定美中关系红线

（法新社金边13日电） 美国总统拜登明天将在20国集团（G20）峰会场边会晤中国国家主席习近平，拜登说他会试图建立美中关系「红线」，民主党期中选举意外成功，使他在拜习会中处于更有利地位。

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时值华府与北京在贸易、新疆人权、台湾地位等议题上针锋相对，拜登说，他预期会与习近平坦率对谈。

拜登说，「我了解习近平，他了解我」，他俩的讨论向来很「直率」，「我们只是得弄清楚红线为何」。

拜习两人认识彼此超过10年，从拜登还是美国副总统的时代就开始，但明天将是两人首度以当前的身分面谈。

昨夜传来内华达州民主党联邦参议员候选人玛斯托（Catherine Cortez Masto）赢得选举的消息，代表民主党实质上将保住在参议院的多数地位，让拜登为之一振。

谈到期中选举对拜习会的影响，拜登说：「我感觉很好。我知道我的立场会变得更强而有力。」

白宫官员表示，拜登将敦促中国发挥影响力来约束北韩，此前北韩破纪录试射飞弹，让人日益忧心它很快会进行第7次核测试。

拜登今天将与南韩总统尹锡悦和日本首相岸田文雄会谈，讨论如何因应北韩飞弹计画的威胁。

中国是北韩的主要盟邦。美国官员说，拜登不会对习近平提出要求，但会提醒习近平，北韩进一步加强飞弹与核子军力，代表美军会强化在这个地区的军事部署，而北京极其反对这种情况。

今天的美日韩三方会谈将在柬埔寨金边举行的东亚高峰会（East Asia Summit）场边举行。

拜登参加完在埃及的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）后，随即飞往金边，目的包括强化美国在东南亚的影响力以制衡中国。

中国将东南亚视为战略上的后院，近年来透过贸易、外交和军事影响力，在这个区域大秀肌肉。

拜登趁着与东南亚国家协会（ASEAN）领导人会面时暗批北京，他并表示，美国将与东协合作捍卫以规则为基础的秩序和法治。

拜登虽未点名中国，但华府长期批评北京致力在智慧财产权、人权等各个领域破坏国际规范。

© 2022 AFP