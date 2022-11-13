朝觐排队爆冲突 美国公民遭沙国拘禁

（法新社杜拜13日电） 一名美国公民家属的委任律师告诉法新社，这名美国公民前往沙乌地阿拉伯进行副朝觐（umrah），在排队时和维安人员爆发口角冲突，遭到拘禁。

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美国公民沙列姆（Mohamad Salem）11月1日遭拘禁，并移送到高度维安的监狱，这类戒备森严的监狱通常囚禁知名政治犯和恐怖分子嫌犯。

沙列姆家族的委任律师穆尼（Abdallah Moughni）在美国密西根州透过电话告诉法新社，63岁的沙列姆和两个儿子前往沙乌地阿拉伯，在伊斯兰圣地麦加的大清真寺进行副朝觐。叶门裔的沙列姆居住在密西根州。

在排队时，安全人员将沙列姆和他的两个儿子隔开，他因此和安全人员爆发口角冲突。

之后，两名自称来自利比亚的男子趋前搭讪，询问他刚才发生的事。

同时也是沙列姆家属发言人的穆尼说：「这时候，沙列姆脸色铁青，把满腔不满发泄出来。他说：『要不是这里是麦加和麦地那，我们会把这个国家夷为平地。』」穆尼和沙列姆的儿子通电话，证实了事件的始末。

穆尼说，孰料两人是沙国便衣探员，沙列姆因此遭拘禁。

沙乌地官员和美国驻利雅德大使馆未立即对法新社记者寻求评论发表回应。

穆尼表示，美国大使馆提供了沙列姆家属一份律师名单，但目前为止没有律师愿意接下这个案子。

家属目前不清楚沙列姆是否已遭起诉。

自从沙列姆被移送到戒备森严的达哈班中央监狱（Dhahban Central Prison）后，家人越来越担心他的境遇。国际特赦组织（Amnesty International）曾记录这处监狱发生电击和鞭刑等刑求情事。

穆尼表示，思及沙列姆遭到的严峻待遇就令人「火冒三丈」。

「这又不是逮到一条大鱼，或捉到真正犯罪的人。他所说的话并非反映他想采取的行动，他只是在气头上。」

© 2022 AFP